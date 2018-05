Svømmeklub kickstarter med nyt koncept for børn

Tirsdag den 15. maj tager Ganløse Svømmeklub hul på den nye sæson i Ganløse Friluftsbad, og samtidig tager klubben et helt nyt koncept i brug på alle børneholdene Det er udviklet af klubbens to bestyrelsesmedlemmer og garvede instruktører Julie Dohn og Cecilie Stougaard og funderet på børns psykiske og fysiske udvikling.

»Tryghed, glæde, leg og faglighed er nogle af kerneværdierne. Derfor har alle vores instruktører deltaget på fire kurser for at blive klar til at give jer en fantastisk sæson.«, skriver klubben ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Interesserede kan læse mere om holdene på klubbens hjemmeside www.ganlose-svom.dk, og for at kick-starte interessen har klubben et gratis tilbud om at prøve holdene den første uge - altså i uge 20. Det kan man deltage i ved at tilmelde sig »Kick-start på hjemmesiden.