Nordsjællands Politi advarer nu imod at udlevere personlige oplysninger til fremmede personer i telefonen. Det sker efter flere tilfælde af svindel og databedrageri - og forsøg på samme - senest imod ældre nordsjællandske kvinder, blandt andet i Stenløse. Foto: Kenn Thomsen

Svindler gik efter ældre kvinder: 79-årig gjorde det helt rigtige

Egedal - 22. juli 2021 kl. 13:28 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

En 79-årige kvinde fra Stenløse var en ud af flere nordsjællændere, der onsdag blev udsat for svindleres forsøg på at narre penge ud af dem i telefonen, oplyser Nordsjællands Politi.

Stenløse-kvinden fik opkaldet klokken 14.15, men indvilligede ikke i at udlevere sine personlige oplysninger og kreditkort til personen i den anden ene af røret.

Det var det helt rigtige at gøre ifølge politiet, der oplyser, at flere borgere i Nordsjælland den seneste tid er blevet udsat for lignende forhold, hvor personer forsøger at lokke personlige oplysninger ud af dem

- Nordsjællands Politi opfordrer til, at man ikke udleverer personlige informationer til ukendte personer. Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste virksomhed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få dette be- eller afkræftet. Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende virksomhed og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser, skriver politiet i et uddrag af døgnrapporten.

Også to kvinder på henholdsvis 77 og 83 år fra Helsinge samt en 78-årig kvinde fra Hillerød fik tilsvarende opringninger onsdag.

I tilfældet med den 77-årige lykkedes det en mand, der påstod, at han var fra banken og at hendes konto var blevet hacket, at få hende til at give sine personlige oplysninger og at lægge sit kreditkort og koder i en kuvert, som blev afhentet af en mand på adressen, hvorefter der blev hævet penge på kontoen.

Den 78-årige gik i samme fælde og udleverede personlige oplysninger, hvorefter svindleren hævede penge på hendes konto.

Det lykkedes dog ikke svindleren at få den 83-årige kvinde til at udlevere personlige oplysninger og kreditkort.