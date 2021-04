Svenskeslaget ved Smørum Kulturhus (billedet) plejer at være et tilløbsstykke, men det tillader Coronapandemien ikke i øjeblikket, så det er aflyst igen i år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Svenskeslaget er aflyst

Egedal - 14. april 2021 kl. 05:08 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Den historiske markering af Svenskeslaget, der plejer at være et tilløbsstykke ved Smørum Kulturhus i maj, er aflyst på grund af Covid-19 pandemien.

- Vi er enige om, at maj var for tæt på til, at vi er gearet til det, og folk er ikke vaccineret nok, siger arkiv- og museumsleder Rolf Kjær-Hansen.

Epidemien betød også aflysning af Svenskeslaget sidste år, så arrangørerne havde håbet, at vaccinationerne var længere fremme, men som det ser ud nu med et p.t. ukendt forsamlingsloft til den tid, så kan det heller ikke lade sig gøre at gennemføre det i år.

- Kvaliteten i det er jo, at man går rundt. Vi har talt om, at vi kunne sætte folk ned, men det ville ikke give den samme stemning, siger Rolf Kjær-Hansen, der oplyser, at det også har været vendt med kommunens politikere.

- De synes heller ikke, at det giver mening i år, men til gengæld har de givet os håndslag på, at vi kan gøre noget ekstra i 2022, siger arkiv- og museumslederen, der håber, at det bliver muligt at komme i gang med aktiviteter igen efter sommerferien.