Svar om motion og vind måske 10.000 kroner

»Undersøgelsen er udarbejdet af forskere på Syddansk Universitet for at undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv.«, oplyser Egedal Kommune, der efterfølgende får en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område.