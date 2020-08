Kommunen venter først overgangen færdig i starten af november i år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Supercykelsti er først færdig til november Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Supercykelsti er først færdig til november

Egedal - 06. august 2020 kl. 15:46 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krydsningen af den nye supercykelsti mellem Stenløse og Jyllinge, hvor Krogholmvej munder ud i Rute 6, bliver formentlig først færdig i starten af november 2020.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Egedal Kommune har udsendt torsdag.

»Anlægget af vores nye Supercykelsti fra Stenløse til Jyllinge har haft en lang og lidt bumlet vej. Det beklager kommunen på de mange cyklisters vegne, men med Vejdirektoratets betingede godkendelse er vi nu parate til at tage fat på det sidste led, der mangler for at kunne forbinde stien ved statsvejen A6.«, skriver kommunen, der beklager både forsinkelsen og generne for cyklisterne.

»Forsinkelsen skyldes, at vi lige inden sommerferien har fået en betinget tilladelse til projektet fra Vejdirektoratet, der kræver opfølgning hos os, før vi reelt kan igangsætte selve anlægsarbejdet af krydset. Vi har derfor stadig nogle ting, der skal rettes til i projektet, før vi kan stikke spaden i jorden. For eksempel skal cykelsignalanlægget rettes til, der skal justeres en trafiksikkerhedsrevision og anlægget skal godkendes hos politiet. Det er tilretninger, Vejdirektoratet har krævet for trafiksikkerhedens skyld, og det tager kommunen selvfølgelig meget alvorligt, så vi sammen sikrer, at det endelige anlæg er så godt som muligt.«, oplyser den og fortsætter:

»Som det ser ud nu, forventer vi at have overgangen færdig til brug for cyklister i starten af november 2020. Desværre må cyklisterne således vente et par måneder mere før cykelstien kan bruges optimalt«.

Til den tid vil kommunen fejre det med en lokal indvielse af sin del af supercykelstien og tak for tålmodigheden.