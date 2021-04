Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Styrelse og politikere afviser sag: Klokken ringer ud for Toftehøjskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Styrelse og politikere afviser sag: Klokken ringer ud for Toftehøjskolen

Ankestyrelsen har afvist en klagesag, og forslag om nye undersøgelser af rapport og salg blev afvist af stort flertal i byrådet

Egedal - 28. april 2021 kl. 21:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er på flere måder nu blevet ringet ud for den langstrakte føljeton om lukningen og salget af Toftehøjskolen.

Ankestyrelsen har afvist en klage fra to borgere om den rapport, der undersøgte salget af skolen, og onsdag aften besluttede et stort flertal i byrådet at afvise forslag om yderligere undersøgelser i sagen.

Som tidligere omtalt har to borgere fra Ølstykke, Johan Hahn og Nicolai Sørensen, indgivet en klage over rapporten fra kommunens revisor, PWC, der skulle undersøge forløbet omkring salget af Toftehøjskolen og renoveringen af Søhøjskolen. Rapporten har konkluderet, at der nok var fejl i beregningerne forud for beslutningen, men at fejlene ikke "vurderes at have nogen betydning for den daværende beslutning", som det var formuleret.

Ankestyrelsen har nu meddelt, at man ikke vil rejse en tilsynssag, og derfor ikke vil foretage sig mere i sagen.

Politisk behandling afvist Men dermed er sagen ikke slut, mente Lokallisten Ny Egedal og SF, der onsdag aften på byrådsmødet forsøgte at få en politisk behandling af sagen. De to partier stillede to forslag.

Det ene gik på at sende PWC-rapporten til politisk behandling på byrådsmødet i maj, "med henblik på at afgøre om rapporten lever op til den kvalitet vi som byråd forventer af vores revisor."

Det andet gik på igangsættelse af en ny uvildig undersøgelse til belysning af hvorvidt sagen om lukning af Toftehøjskolen og Søagerskolen blev taget på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Ingen af de to forslag blev kommenteret af de øvrige partier, så der kom ikke mere debat ud af det emne. Det betød, at der kunne skrides direkte til afstemning.

Det var forslags-stillerne tydeligvis ikke tilfredse med, og forsøgte at få borgmester Karsten Søndergaard (V) til at kommentere på sagen. Men han henviste til, at han tidligere havde svaret på spørgsmålene i sagen.

Begge forslag blev stemt ned med 16 stemmer mod 4. Et medlem var fraværende.