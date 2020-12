Styr på levering fra Novafos

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) forklarede, at det blandt andet påvirker vandafregningen. Novafos kan opsætte bimålere, så lejere kan afregne individuelt forbrug, og ved blandet erhverv og bolig uden vandmåler foretages fremover et skøn over vandforbruget individuelt.