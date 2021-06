Se billedserie Jeppe Dahl Nielsen, Rasmus Snekloth og Thomas Oest satte strøm til søen for at fange fisk i spændingsfeltet mellem katoden hængende fra båden i vandet til venstre og anoden, som Thomas holder. Foto: Kenn Thomsen

Strøm til søen fik fisk til overfladen

Egedal - 03. juni 2021 kl. 05:42 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Svaner og blishøns lod sig ikke forstyrre, da tre mænd i en båd onsdag formiddag sejlede ud på Balsmosesøen tæt på Balsmoseskolen i Smørum for at vise, hvordan de teorier om strøm, udskolingseleverne lærer om i skolen, kan bruges i praksis.

Til gengæld lykkedes det at bedøve nogle af søens fisk med jævnstrøm, så de kunne fanges i net og vises frem for de nysgerrige elever.

- Det er en del af vores undervisning i udskolingen i naturfag og et fantastisk eksempel på tværfaglige forløb, som omfatter tre naturfag fysik/kemi, biologi og geografi, forklarede Mads Nissen. Han er udskolevejleder på Balsmoseskolen, der arbejder målrettet med udeundevisning fra 0. til 9. årgang.

- Det bliver meget autentisk og meget motiverende for børnene, begrunder Henriette Andersen, der er pædagogisk daglig leder på skolen.

På forhånd havde eleverne i skolens almene 8. klasser og kompetencecentret for elever med autismespektrumforstyrrelser arbejdet teoretisk med vekselstrøm og jævnstrøm og var blevet undervist i biotoper.

Så de var forberedt på besøget af kommunens vandbiolog Thomas Oest og hans kolleger.

Sammen med biolog Jeppe Dahl Nielsen og åmand Rasmus Snekloth sejlede Thomas Oest ud på søen for at demonstrere, hvordan man kan bruge strøm til at bedøve og fange fisk, så man registrere og tælle dem og dermed finde ud af den biologiske tilstand i en sø eller et vandløb.

På båden var monteret en katode - en negativ del til en generator med jævnstrøm - og i hånden havde Thomas Oest en anode - den positive del.

- Vi laver et spændingsfelt fra anoden til katoden, oplyste Thomas Oest og forklarede, at strømmen i vandet påvirker alle fiskearter på en eller anden måde.

- Hvis fisken kommer ind i det kraftige spændingsfelt besvimer de, sagde han, så mens Jeppe styrede båden og Thomas styrede anoden stod Rasmus klar med et net til at fange de fisk, der »dejsede om« og røg op til overfladen.

Inden de første elever kom, havde de tre fanget seks små fisk af tre forskellige arter: Gedde, almindelig Rodskalle og Suder. Ifølge Thomas Oest var det et godt tegn, at de havde fundet flere forskellige arter i stedet for stimer af en enkelt fiskeart.

- Det er et sundhedstegn, at man ikke har samme art i tusindvis, sagde han.

Dagens undersøgelse var dog kun et øjebliksbillede og ikke et billede på Balsmosesøens generelle tilstand.

De fangede fisk kom sig også hurtigt af bedøvelsen og når de blev taget op og vist frem, sprællede de ivrigt for at komme tilbage i vandet i den balje, de blev opbevaret i under undervisningen.

Bagefter skulle de også slippes fri i Balsmosesøen, for et spørgsmål om, hvorvidt de fisk, der blev fanget, måtte grilles og spises bagefter, blev hurtigt afvist.

- De skal allesammen ud igen, sagde Thomas Oest og understregede, at metoden kun må bruges til forskning og undersøgelser.

- Elfiskeri er pivhamrende forbudt. Det kræver særlige kurser og ret til det, sagde han.

Oliver Abildgaard Skygge fra 8.a syntes det var spændende at se, hvordan det fungerede med strømmen.

- Man kan se, hvad der sker i de forskellige søer rundt omkring, sagde han.

Hans klassekammerat Mikala Hansen var også glad for udeundervisningen.

- Jeg synes, det er meget spændende, at man kan se, at man kan bruge elektricitet til at se hvilke forskellige arter, der er her, for så kan man få mere at vide om økosystemet, sagde hun.