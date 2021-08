Se billedserie Hvorfor skal vi vente så længe med at få købsaftaler på plads, lyder det fra Kirsten Petersen, Finn Poulsen og Søren Clausen i Hove. Foto: Finn Due Larsen

Strøm-planer gør fremtiden uvis i Hove: Hvad skal der ske med vores boliger?

Flere private ejendomme skal rives ned for at gøre plads til en større transformerstation i Hove. Men hvorfor skal det trække sådan ud at få klare svar og erstatning

Egedal - 04. august 2021 kl. 06:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er store ændringer i vente for den lille by Hove i fremtiden.

3-5 huse skal eksproprieres og nedrives for at give plads til udvidelse af Hovegård transformerstation, svarende til 10 procent af byens huse, i alt 5-7 husstande og 3 erhverv.

Det er der tilsyneladende ikke nogen der kan ændres på.

Oveni det lever de berørte husstande og borgere i Hove i uvished, med langstrakt ventetid på endelige vurderinger og nærmere betingelser og købsaftaler for deres ejendomme.

Hovegård transformerstation skal efter planen udvides fra de nuværende 7,8 til 40 hektarer.

"Vi ved at Lundevej 6,8 og 13 skal nedrives, eventuelt to huse mere, hvilke ved vi ikke", siger Finn Poulsen, hvis ejendom på Lundevej er nabo til transformerstationen.

Forståelse, men... Baggrunden er en politisk beslutning om "klimaplanen" fra 2018, om at opføre tre havvindmølleparker, heriblandt ved Hesselø, som vil berøre Hove. Stationen skal levere strøm fra Hesselø senest 1. januar 2027, til mellem 800.000 og 1 million husstande på Sjælland.

I Hove er der forståelse for nødvendigheden af klimaplanen:

"Vi accepterer, at udvidelse af Hovegård kræver ekspropriation af flere private ejendomme, dog med frustration over at det trækker ud med at få afklaring omkring de nærmere betingelser for ekspropriationen", siger Finn Poulsen.

Energinet, der er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, har senest sagt at købsaftalerne ikke kan komme på plads i år, som ønsket af beboerne. Den endelige vurdering/udbetaling vil først finde sted i første kvartal af 2023.

Det vil betyde at beboerne i de berørte huse skal fraflytte deres ejendom med meget kort varsel, og for beboerne at se er det med baggrund i at Energinet er presset på byggetiden.

"Det er helt urimeligt", siger Finn Poulsen, der fortsætter:

"Energinet hævder med rette, at der skal være hjemmel i loven for at udbetale erstatning, og det har de ikke før der foreligger landsplandirektiv, VVM-redegørelse, en §4-tilladelse (bevilling, red.) og godkendelse fra Sikringsstyrelsen. Jeg går helt ind for energiplanen om reducering af CO2. Jeg afgiver, med noget mismod, men gerne min ejendom til formålet. Men det er urimeligt, at vurdering og udbetaling ikke er sket, så vi i ro og mag kan finde et nyt sted at bo. Fra udbetalingen af erstatning til jeg fraflytter skal vi alle have som minimum have et år", siger Finn Poulsen, der tilføjer, at regelsættet gælder for alle igangværende og fremtidige Energinet-projekter i Danmark.

"Det er ikke rimeligt, det må Folketinget tage op snarest".

Hård proces Søren Clausen og Kirsten Petersen bor på Nonnemosen, og de forventer også, at deres ejendom bliver eksproprieret.

"Jeg kan ikke forstå, der ikke er lovgivning, der sikrer at købsaftalerne kan komme hjem nu. Det er ikke OK at vente så længe", siger Søren Clausen.

Beboerne understreger, at de ikke føler sig dårligt behandlet af Energinet:

"Det handler om, at Energinet mangler værktøjer til at give folk en ordentlig behandling", siger Finn Poulsen.

"Det kræver en politisk beslutning. Vi har undersøgt det, og klima- og energiministeren kan gå ind og fastsætte og ændre vilkårene. Ved for eksempel at beslutte, at Energinet skal have en pose penge til at ordne ekspropriationen for", siger Søren Clausen.

For Kirsten Petersen har processen haft synlige konsekvenser.

"Det var selvfølgelig hårdt at få at vide, at ens hus skal sælges. Men det er da noget der er hårdt for psyken at leve i uvished. Det har kostet en del nattesøvn", siger hun.

Har indgået aftaler Beboerne har sat sig grundigt ind i andre sagen, vedrørende ekspropriation. De undrer sig over nogle forskelle:

"Når motorveje skal udvides, kan Vejdirektoratet med det samme lave aftaler med de berørte borgere", siger Finn Poulsen.

Han henviser som eksempel til, at der for planerne om udvidelsen af Frederikssundsmotorvejen, der er sat til projekt-start i 2025, allerede er indgået aftaler om ekspropriations-forretninger med de berørte boligejere langs strækningen. Men har også fundet lignende eksempler for udvidelser af togbaner.

Redaktionen har gravet lidt i ekspropriations-forretningerne for Frederikssundsmotorvejen, og blandt andet fundet eksempler på, at der for berørte beboere i Gundsømagle og Stenløse allerede nu er sket fremrykninger af ekspropriationer.

"Standen på ejendommen på vurderingsdagen bestemmer prisen. Jeg forventer at bruge cirka 250.000 kroner på at renovere mit hus inden jeg får en vurdering. Det er med en mærkelig fornemmelse at renovere for så mange penge, når ejendommen skal rives ned om 2 år", siger Finn Poulsen, der er i gang med at tække taget og få malet ejendommen.

Motorvejen I Hove skuer man samtidig mod den kommende udvidelse af Frederikssundsmotorvejen som noget der i høj grad vil berøre byen. Med udvidelsen af Hovegård bliver det dermed lidt af en "sandwich", den lille by bliver sat i.

Derfor er Hove Bylaug også meget fremme for at tale byens sag, og har blandt andet afgivet høringssvar om Hesselø Vindmøllepark. Blandt andet har bylauget skrevet, at man "finder det ikke tilstrækkeligt undersøgt, om der som alternativ til udbygning af Hovegård findes andre udvidelsesmuligheder, som minimerer påvirkninger på miljø og af Danmarks historiske kulturarv."

"Gidsler" De berørte beboere håber stadig på at få nogle klare svar om fremtiden, så de kan komme videre. Med køb af nyt hus, og start på en ny tilværelse.

Der er aftale om et møde med Energinet den 8. september, hvor borgerne i Hove håber på en afklaring.

"Som det er lige nu, er vi vel en slags gidsler i Hove", som Søren Clausen udtrykker det.