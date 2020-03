Strikkecafé aflyst men der er rift om garnet

Jeanet Melhede fra Moster Kenneth Garn og Café på Stationstorvet i Ølstykke har valgt at aflyse sine populære strikkecaféer tirsdag aften og torsdag formiddag på grund af risikolen for Corona-smitte.

- Der er ingen grund til at samles om noget, der ikke er nødvendigt, og to tredjedele af dem, der kommer hos mig er en udsat gruppe, siger Jeanet Melhede, der også har aflyst strikkebutikkens andre aktiviteter.

Hun ville hellere selv træffe beslutningen frem for, at kunderne skulle komme i et dilemma, fordi de nødigt ville gå glip af strikkecaféen, og det har hun fået positiv respons på.