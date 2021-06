Erhvervsområdet ved Udlejrevej har tidligere været nævnt som en mulig placering for et varmeværk i Ølstykke. Nu kan det store anlæg blive droppet helt. Arkivfoto

Stort varmeværk kan blive droppet i Ølstykke

Fjernvarme-udvidelsen betyder ikke nødvendigvis et varmeværk i byen

Egedal - 15. juni 2021 kl. 10:30 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Bølgerne gik højt i efteråret, da Egedal Fjernvarme A/S pegede på erhvervsområdet ved Udlejrevej og grunden ved planteskolen, som mulige placeringer til en ny varmecentral i Ølstykke.

Forslagene mødte massiv kritik fra flere borgere, som ikke var glade for udsigten til et fjernvarmeværk med alt fra varmpepumper til en 24 meter høj akkumuleringstank.

Onsdag blev projektforslaget "udbygning med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse" så godkendt og sendt i fire ugers høring af kommunens Teknik- og Miljøudvalg, men spørgsmålet om placeringen af et nyt varmeværk blev sparket til hjørne i en "separat proces."

Johan Sølvhøj Heinesen, direktør hos Egedal Fjernvarme A/S, vil dog gerne give en status på Ølstykke-projektet.

"I forhold til et varmeværk eller ej, så er den endelige beslutning ikke truffet endnu. Vi har stadig tid at løbe på, men om et års tid skal vi vide, hvilken retning vi skal gå," siger Johan Sølvhøj Heinesen.

Maglevad kan udbygges Han udelukker ikke, at fjernvarme-projektet i Ølstykke kan rulles ud uden etableringen af et varmeværk.

"Vi kan vælge at udvide Maglevad Fjernvarmeanlæg, og så trække den resterende fjernvarme et andet sted fra. Det er den dyre løsning, men vi kan også vælge at forsyne Ølstykke-borgerne med et nyt varmeværk. Det er den billige løsning," siger Johan Sølvhøj Heinesen, som understreger, at der skal findes en løsning, som borgerne kan leve med.

"De er jo vores kunder eller potentielle kunder, og de skal være tilfredse med vores tekniske løsninger. Forslaget om et varmeværk er ikke taget af bordet, men placeringen skal både rent teknisk give mening og samtidig ikke ødelægge folks humør. Nu sætter vi os snart ned med Egedal Kommune og kigger på det. Alt er sådan set stadig i spil," siger den lokale fjernvarme-direktør.

Noget tyder dog på, at et eventuelt varmeværk ikke placeres på planteskole-grunden på hjørnet af Udlejrevej.

"Rema 1000 har jo købt grunden, så hvis de bygger en ny butik på den grund, så er placeringen ikke en mulighed for vores varmeværk," siger han.

Selvom et varmeværk er usikkert, så ligger det stadig helt fast, at Toftehøjskolens naturgas-varmeværk bliver nedlagt i udgangen af 2022.

4.053 skal med på vognen "Ja, det er et overstået kapitel, så vi står med et projekt, der omfatter 4.053 ejendomme, hvor den ene del er sammenkoblingen af det eksisterende fjernvarmenet i Stenløse/Ølstykke med fjernvarmenettet ved Toftehøjskolen, mens den anden del af projektet består af konverteringen af de cirka 2672 ejendomme, der i dag opvarmes af fossile brændsler. Den ekstra varmekapacitet finder vi ved at etablere et nyt varmeværk eller ved at udbygge Maglevad og derudover forbinde til andre varmekilder," siger Johan Sølvhøj Heinesen.

I Teknik- og Miljøudvalget vil formand Bo Vesth (V) ikke kommentere på et muligt varmeværk i Ølstykke, men han vil gerne slå et slag for projektet, der nu er sendt i høring frem til den 21. juli.

"Helt generelt er den grønne omstilling vigtig, og det er positivt, at vi får koblet Maglevad på Ølstykke," siger Bo Vesth.