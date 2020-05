Storkepar har fundet rede i Ganløse

Siden har der været et storkepar forbi en enkelt gang, men de blev der kun ét døgn, så denne gang håber han, at det lykkes at få dem til at blive. Dels ved at fodre dem lidt, så de bliver glade for at være der, men forhåbentlig også ved, at de får ro til finde sig til rette på reden. Det er nemlig afgørende for, om Ganløse og omegn resten af sommeren og måske igen til næste år kan glæde sig over at se storkene, når de flyver ud fra reden for at fouragere andre steder.