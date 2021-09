Se billedserie Selvom mange borgere ikke prioriterede torsdagens budget-borgermøde på rådhuset, så blev der aftenen igennem stillet flere relevante spørgsmål - de skarpe holdninger var der også mange af. (Fotos: KT

Stor spørgelyst til budgetmøde: Hvad med skolerne, affaldet og trafikken?

Egedals "Budget 2022" lægger hverken op til truende kerne-besparelser eller vilde prioriteringer. Det kunne mærkes på interessen for torsdagens budget-borgermøde, men de fremmødte gik alligevel i kødet på alt fra skole-lukninger til handicap-området

Egedal - 03. september 2021 kl. 13:45 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Byrådsmedlemmerne var der, det samme var kandidaterne og flere kommunale medarbejdere, men Fru. Hansen fra Veksø og Hr. Jensen fra Smørumnedre blev væk fra Egedal Rådhus.

Måske var det mere fristende at nyde sensommer-aftenen i haven, cykle en tur med naboen eller se VM-kvalbold i tv.

Eller også er Egedals "Budget 2022" bare ikke interessant nok til at bruge en torsdag aften på.

Det havde med garanti været anderledes, hvis budgettet lagde op til en skole-lukning eller en nedlæggelse af det lokale bibliotek, men i "Budget 2022" er der hverken udsigt til truende kerne-besparelser eller store udvidelser.

"Der er vel lidt leverpostej over årets budget. Det kan vel også ses på tavlen," konstaterede en mand og pegede op på den store hvide tavle, som kommunen havde stillet frem på borgertorvet - i håb om at aftenens gæster ville klistre en seddel op med deres bud på, hvad man skulle prioritere for én milllion kroner.

Da mødet var ved vejs ende, havde kun to gule sedler fundet vej til tavlen, men ikke desto mindre, så sørgede de fremmødte for en god debat med nærgående spørgsmål og skarpe holdninger.

Rundkreds-formatet fra sidste år havde fået genvalg, og efter en kort præsentation fra de seks udvalgsformænd, så kunne betragtninger og forslag ellers slippes løs.

Tåbeligt at sælge grund I rundkredsen, der omhandlede skoleområdet, blev der hurtigt taget fat på den politiske beslutning om at lukke Søagerskolen i Smørum.

"Det er tåbeligt at sælge grunden og bygge boliger. Det er også tåbeligt at tro, at der bliver plads nok på de to resterende skoler i Smørum," lød det fra Bent Thygesen, inden debatten blev drejet over på kvaliteten af Ganløse Skole, elevtal og den såkaldte "to voksen-ordning".

"Hvis man vil sikre mere nærvær og bedre trivsel, så betyder det meget at kunne råde over en ekstra voksen i en klasse. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev øremærket penge til den ordning," lød det fra dame, hvis indlæg blev positivt modtaget i gruppen.

I gruppen for Social- og Sundhedsudvalget var kommunens handicapindsats til debat, og på borgertorvet var den nye affaldsplan ikke overraskende et hot emne i gruppen for Teknik- og Miljø.

"Kommer kommunen og laver min indkørsel om for at få plads til flere affaldsspande," spurgte en borger.

Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, måtte desværre skuffe ham.

Degnebakken skal prioriteres "Nej, det skal man selv klare," sagde han.

Også trafikken på og ved Degnebakken i Stenløse fik flere ord med på vejen.

"Der skal gøres noget ved trafikken dernede. Vi har biler, der ikke kan finde en parkeringsplads, og vi har cyklister i høj fart. Det er heldigt, at der ikke er sket ulykker," sagde en borger, som mødte opbakning fra Bo Vesth.

"Jeg kommer selv i området og kender alt til den trafikale situation. Når vi kender fremtiden for Lærkeskolen i forhold til en renovering eller opførelsen af en ny skole, så kan vi også beslutte, hvilken plan, der skal laves for området," sagde udvalgsformanden.

De mange spørgsmål og holdninger blev noteret, og så gik borgermødet ellers på hæld - en noget stille aften for Egedals "Budget 2022".