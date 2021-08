Politiets autoritet er blevet misbrugt flere gange i den seneste tid i Nordsjælland af svindlere, der kontakter ældre per telefon. Nordsjællands Politi opfordrer til, at man ikke udleverer personlige informationer til ukendte personer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stor ros til 77-årig: Gennemskuede fupopkald

Egedal - 30. august 2021 kl. 11:40 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der lyder stor ros fra Nordsjællands Politi til en 77-årig kvinde fra Ølstykke, der søndag aften gennemskuede, at hun var blevet ringet op af en svindler og henvendte sig til politiet om det.

Kvinden anmeldte klokken klokken 21.08, at hun kort forinden var blevet ringet op af en mand, som udgav sig for at være fra politiet. Han fortalte, at der var blevet optaget et større lån i hendes navn og bad hende om »at være samarbejdsvillig, da hun ellers ville komme til at hæfte for lånet«.

Den 77-årige syntes dog, det var et mistænkeligt opkald. Hun bad derfor om at komme til at tale med en kollega til manden. En anden person kom herefter i røret og bad om hendes kortoplysninger. Kvinden var dog stadig ikke overbevist om opkaldets ægthed, og hun oplyste om, at hun selv ville kontakte politiet for at verificere opkaldet, hvorefter hun lagde på.

- Der skal lyde stor ros til kvinden for ikke at udlevere sine personlige oplysninger til fremmede. Flere borgere i Nordsjællands Politi er den seneste tid blevet kontaktet af personer, som udgiver sig for at være fra en offentlig myndighed for at lokke personlige oplysninger ud af borgerne, skriver politiet i et uddrag af sin døgnrapport.

Nordsjællands Politi opfordrer til, at man ikke udleverer personlige informationer til ukendte personer. Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste offentlige myndighed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få opkaldet verificeret.

Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende offentlige myndighed og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser, påpeger politiet.