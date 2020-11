For at fordele smerten får beboerne den store huslejestigning fordelt over fem år. Foto: Annemette Jensen

Stor huslejestigning fordeles over fem år

Beboerne i bostederne Skelhøj og Bakkehuset kan se frem til en huslejestigning på mellem 2000 og 2500 kroner om året, men det kommer til at ske gradvist over fem år.

Huslejestigningen skyldes en fejl i fordelingsmodellen imellem boligerne og de kommunalt betalte servicearealer, idet et tilsyn efter Almenboligloven har vist, at kommunen har betalt for meget, og beboerne for lidt.