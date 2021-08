I mange år har atletikbanen på Stenløse Stadion været nedslidt og ujævn, men nu har banen været igennem en omfattende renovering, og på lørdag indvies den med flere aktiviteter. Foto: Egedal Kommune

Stor fest på lørdag: Stenløses atletikbane indvies

Løbebanen på Stenløse atletikstadion er renoveret og klar til at blive taget i brug. Det fejres på lørdag med festlige familie-løb, atletik-discipliner og gummistøvlekast - arrangementet er åbent for alle

"Det er bare så fantastisk. Vi er mange, som slet ikke kan vente med at komme herned og give den gas."

Anette Holm, formand for SØAM (Stenløse Ølstykke Atletik & Motion, red) var ét stort smil, da Lokalavisen Egedal mødte hende i maj på den nyrenoverede atletikbane i Stenløse.

Og nu er ventetiden forbi for SØAM og andre brugere, for på lørdag den 28. august fra klokken 10.00 til 14.00 indvies den nye bane med familiestafet, løb om kamp mod SØAM hurtigløbere, gummistøvlekast og meget mere.

"Det bliver en rigtig stor dag for os i SØAM, men bestemt også for kommunen og de øvrige brugere. Det er jo ikke hver dag, at vi kan indvie så flotte faciliteter, så vi glæder os," siger Anette Holm.

Før renoveringen var løbebanen bulet på grund af trærødder, der havde forvildet sig ind under banen. Det er nu fikset, og så er der lagt dræn og lagt vedligeholdesesplan, så banen vil være god mange år frem.

Mødt masser af velvilje "Vi har været meget glade for vores samarbejde med kommunen og har ikke mødt andet end velvilje i arbejdet med renoveringen af banen og det fortsatte arbejde med at forbedre Stenløse stadion. Vi har været med til at bestemme, hvordan banen skulle se ud og sikre at en vedligeholdelsesplan gør, at banen kan bruges i mange år frem. De nye faciliteter gør, at vi kan bruge banen meget mere og på den måde få flere løbeaktiviteter, siger Steen Pedersen der er næstformand i SØAM.

Egedal Kommunes byråd prioriterede i budget 2019 3,5 millioner kroner til renovering af løbebanen og i budget 2020 blev der afsat 3 millioner til yderligere renovering af stadion. Der vil blive etableret belysning rundt om løbebanen, tribune, strøm og hegn samt en multibane.

"Vi har haft et godt samarbejde med klubben. I foråret spurgte vi brugerne om deres ønsker, og jeg er glad for, at vi har kunnet imødese de fleste. Jeg glæder mig til at være med i fejringen," siger Charlotte Haagendrup (C), der er formand for Kultur- Og Erhvervsudvalget.

Renoveringen af Stenløse Stadion er en del af Egedal Kommunes udviklingsplan for idrætsområdet, der blev godkendt af byrådet 24. februar 2021. Planen gør idrætscentrene i Stenløse, Ølstykke og Smørum til "Mangfoldige Magneter" - steder, hvor der er plads til de mere specielle idrætsgrene, der kræver særlige faciliteter. Stenløse Stadion har fokus på atletikken og med renoveringen kan magneten tiltrække flere udøvere.

Borgmester løber med "Vores vision er, at skabe gode rammer for en hverdag med fællesskab og bevægelse. På Stenløse Stadions løbebane udleves den vision til fulde. Vi har med SØAM en aktiv klub med 41 år på bagen og et fællesskab der er med til at gøre motion sjovere. Vi ved jo, at det ofte er fællesskabet, der kan få os op ad sofaen. Og det kommer vi den 28. august. Jeg finder løbeskoene frem og glæder mig til den festlige indvielse, som SØAM har forberedt," fortæller Egedal-borgmester Karsten Søndergaard.