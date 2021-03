Se billedserie Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) har sat klistermærket godt fast på sin bil. Foto: Egedal Kommune

Støt kampen for motorvejen med klistermærke

Egedal - 16. marts 2021 kl. 12:39 Kontakt redaktionen

De tre kommuner Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommune intensiverer nu presset for at få motorvej hele vejen til Frederikssund. Tidligere på året søsatte de kampagnen #halveløsninger og satte fokus på problemet med den halve motorvej i filmen »Motorvej hele vejen«.

»Nu følges kampagnen op med klistermærker til bilerne og en opfordring til at dele sin frustration på facebook med #halve løsninger, så Christiansborgs politikere får øjnene op for, hvor store problemer den manglende motorvejsstrækning skaber.«, oplyser en pressemeddelelse.

- Vores borgere eller medarbejdere, der pendler, hænger i kø på Frederikssundsvejen i gennemsnit 30 minutter om dagen. Det er tid, der spildes, som i stedet kunne bruges på familien, på sport eller på deres virksomhed, til omsorg for borgerne eller hvad der nu giver mening. Men fordi man har valgt kun at lave en halv motorvej, er tiden ikke vores egen, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V), der har sat et klistermærke godt fast på sin bil.

Pressemeddelelsen fremhæver, at en VVM-redegørelse fra Vejdirektoratet støtter op om færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen, der både bliver billigere end forventet og giver stor samfundsøkonomisk forrentning.

»I rapporten står der, at en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, vurderes at have en samfundsøkonomisk forrentning på hele 10,6 procent, hvilket placerer motorvejsstrækningen blandt de allermest rentable større vejprojekter i Danmark. Samtidig vurderes prisen på motorvejen til at være næsten en milliard kroner mindre, end man tidligere har vurderet. Endelig vurderer Vejdirektoratet, at merudledningen af CO2 efter en årrække næsten vil forsvinde som følge af flere elbiler og mere miljøvenlig elproduktion.«, hedder det.

- Selv om anlægsloven for Frederikssundmotorvejen blev vedtaget for 12 år siden, så er motorvejen kun nået halvvejs. Nu har vi Vejdirektoratets ord for, at det her er en god ide, så nu er det på tide, at vi får lavet det sidste stykke motorvej, så Frederikssundsmotorvejen går til Frederikssund, og de 24.000 daglige pendlere får en bedre hverdag, siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V).

Klistermærket »Færdiggør Frederikssundmotorvejen« forestiller det klassiske grønne motorvejssymbol, med den lille undtagelse at motorvejen ikke videreføres på den anden side af den illustrative bro.

Det kører allerede på kommunernes egne biler, men meningen er, at interesserede borgere også kan få fat i et klistermærke til bilen.

I Egedal Kommune kan man hente klistermærkerne på corona-testcentrene og på Egedal Rådhus. I Frederikssund kommune kan man finde klistermærkerne lige inden for døren i kviktestcenteret på Odinsvej 2 i Frederikssund. I Ballerup Kommune uddeles klistermærkerne ikke på grund af corona- restriktioner, men samtlige af kommunens biler kører rundt med et klistermærke.

Klistermærket er også tilgængelig for facebookbrugere som ramme.