Artiklen: Stjal værktøj og materialer for over 100.000

Imellem tirsdag eftermiddag og onsdag morgen klokken 7 værktøj og materialer for formentlig 140.000-180.000 kroner fra en byggeplads på Damgårdsvej i Stenløse.

Nordsjællands Politi oplyser, at tyvene er brudt ind i en container på byggepladsen, og et vidne har i nattens løb set en sort bil af mærket Audi med udenlandske nummerplader på Damgårdsvej, som ifølge politiet kan have relation til sagen.