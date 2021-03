Stjal værktøj nøgler og vand

Værktøj, nøgler og sodavand blev udbyttet af et indbrud på Klokkevej i Ølstykke. Tyven er kommet ind via terrassedøren, og det er sket i tiden fra lørdag klokken 23 til søndag klokken 9.15, oplyser Nordsjællands Politi.

I uddraget fra politirapporten er også noteret et indbrudsforsøg på Rådhuslunden i Smørum. Søndag mellem klokken 16.30 og 21.50 har ukendte en eller flere gerningspersoner forsøgt at bryde et vindue op, men ingen har været inde i huset.