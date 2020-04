Stjal små flasker håndsprit fra bil

To små flasker med 35 milliliter håndsprit blevet stjålet fra en VW Transporter, der var parkeret ved Egedal Centret i Stenløse. Tyven har knust en siderude for at skaffe sig adgang til bilen, og det er sket er mellem mandag klokken 16 og tirsdag klokken 7.30, oplyser Nordsjællands Politi.