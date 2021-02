Stjal sidespejle

Klokken 14.06 indløb der anmeldelse om, at en anden bil, som havde holdt parkeret på samme vej i tidsrummet lørdag klokken 11.00 til torsdag klokken 14.00, havde fået fjernet glasset i begge sidespejle, og at ukendte gerningspersoner derefter havde klippet ledningerne bag glasset over.