Stjal masser af værktøj i varebil

Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om tyveri af værktøj for adskillige tusinde kroner fra en aflåst varebil, der havde holdt parkeret på Udlejrevej i Ølstykke i tiden fra onsdag klokken 16.00 til torsdag klokken 7.00.

Tyven er kommet ind i bilen ved at lave et hul i bagdøren over håndtaget på cirka 15 gange 20 centimeter, oplyser politiet i sit uddrag af døgnrapporten.