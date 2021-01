Se billedserie Kæresteparret Elisabeth Tagge Jürgensen og Casper Fox Høybye fra Ølstykke stiller op sammen i årets X-Factor. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

Stiller op sammen: X-Factor bragt Elisabeth og Casper sammen

Ungt par fra Ølstykke stiller op sammen i X-Factor. De tror på hinanden, elsker musikken og synes, det er megasjovt at være med

Egedal - 02. januar 2021

Elisabeth Tagge Jürgensen og Casper Fox Høybye lærte hinanden at kende sidste år, da hun havde meldt sig til X-Factor, og han tilbød hende sin assistance med gode råd som tidligere deltager. Han havde selv stillet op i programmet i 2018, og han ville gerne give hende et par tips og tricks til at komme videre, hvis hun var interesseret.

"Jeg tror helt ærligt, han brugte det som en anledning til at skrive til mig," siger 18-årige Elisabeth.

Og Casper på 20 bekræfter:

"Jeg havde allerede et godt øje til Elisabeth, som gik i 2. G, mens jeg gik i 3. G. på Egedal Gymnasium. Da en ven fortalte mig, at hun stillede op i X-Factor - sådan en oplysning spreder sig som en steppebrand på et gymnasium - tog jeg action på det og kontaktede hende," siger han.

Det var i august 2019. De to begyndte at skrive sammen. De gik begge på gymnasiets musiklinje og havde dermed en fælles interesse, som gjorde det let at skabe kontakt.

"Før da havde vi kun set hinanden på gangene, men derfra gik det hurtigt," fortæller Elisabeth. Hun spurgte Casper om hjælp til at indspille et soundtrack, som hun gerne ville forberede, hvis hun gik videre i konkurrencen. Han sendte hende en lydfil med en idé. Sangen var med Lewis Capaldi og hed sjovt nok "Someone you loved".

Nervepirrende, men fedt I dag er Elisabeth og Casper kærester. De deltog begge i gymnasiets musical i februar 2020, og de var ikke længe om at afgøre, at de kunne lide hinanden endnu bedre i virkeligheden end på de sociale medier. Derfra blev det "seriøst", siger de.

"Musikken er en kæmpe faktor for os begge. Vi elsker begge at lave musik og spille og synge sammen. Det er primært mig, der spiller på enten klaver eller guitar, og så synger vi begge," siger Casper.

På spørgsmålet om, hvad de synes er den andens stærkeste side musikalsk, svarer han:

"Elisabeths sangstemme er 120 pct. fantastisk. Den har et stort register, og så ved man altid, at det er Elisabeth, der synger, når man hører hendes stemme."

"Casper kan jo det hele. Han har absolut gehør og kan høre en tone og fortælle, hvilken det er. Han spiller stort set alle instrumenter og kan lære at spille et nyt instrument på 20 minutter til en time," siger hun.

Nu stiller kæresteparret så op i X-Factor sammen. De meldte sig i juni 2020 og var til casting i august. I september var der audition i København, og det var den seance, der blev vist i TV2 fredag aften.

"Vi sang 'A million dreams' fra musicalen 'The Greatest showman'. Det var lidt nervepirrende at gå ind og blive bedømt for sin optræden af Blachman, Oh Land og Martin Jensen. Men det var en fed oplevelse," siger hun.

"Dommernes reaktioner var meget positive. Det gik 100 pct. som vi havde håbet, så der var en rar følelse af lettelse bagefter," slutter han.