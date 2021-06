Erik Svendsen takker af - og Troels Nyegaard Pedersen (tv.) og Martin Thorup Fystro får nøglerne til home-forretningen på Ringstedgade i Roskilde - og til forretningen i Lejre. Foto: Home

Send til din ven. X Artiklen: Stenløse-mæglere har nu fire Home-butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stenløse-mæglere har nu fire Home-butikker

Egedal - 01. juni 2021 kl. 19:03 Kontakt redaktionen

Mæglerduoen og vennerne Martin Thorup Fystro og Troels Nyegaard Pedersen fra Home Stenløse-Ølstykke har pr. 1 juni overtaget Home-forretningerne i Roskilde og Lejre efter Erik Svendsen, så de nu er oppe på fire.

Troels og Martin mødte hinanden på en fremvisning for omkring 15 år siden, hvor Martin viste frem, og Troels var interesseret køber. Det udviklede sig til venskab og et fælles mål om, at de en dag skulle arbejde sammen i deres egen mægler-forretning, og for fem år siden blev de indehavere af Home Stenløse.

Nyeste skud på butiks-stammen er Home Roskilde City og Home Lejre efter Erik Svendsen, der efter snart 40 år trækker sig tilbage for at nyde sit otium sammen sin hustru. Nu dækker duoen fra Stenløse over Roskilde og til Lejre, og en masse byer derimellem og rundt omkring.

- Vi er stolte af, at vi får lov til at tage over efter Erik. Nu kan vi »holde kunderne i hånden« i et meget større område, da vi i fremtiden dækker Lejre, Roskilde, Jyllinge, Gundsømagle, Stenløse, Ølstykke og Veksø og så videre. Det giver en masse fordele for kunderne og en god synergi, siger Martin Thorup Fystro i en pressemeddelelse.

- Det betyder, at vi kan tilbyde vores kunder en god oplevelse på tværs af kommunegrænser og langs fjorden. Ofte flytter folk rundt inden for kommunegrænsen eller over de nærliggende kommunegrænser, tilføjer Troels Nyegaard Pedersen.

Alle medarbejderne fortsætter hos de nye indehavere.