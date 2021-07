I fire år har en stor gruppe borgere kæmpet for at bevare Stenløse Å i sin nuværende form gennem byen. Nu har arbejdet båret frugt. Arkivfoto: Kenneth Tanzer

Stenløse Å bliver i byen: "Det er helt fantastisk"

Politisk beslutning bevarer Stenløse Å i sit nuværende forløb gennem byen. Det skaber stor glæde hos en gruppe borgere, der i fire år har kæmpet en hård kamp for den lokale ådal

Egedal - 13. juli 2021 kl. 09:31 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

"Vi kan slet ikke få armene ned. Det er fantastiske nyheder for os."

Hatla Johnsen, bestyrelsesmedlem og medstifter af foreningen "Bevar Stenløse Å", jubler over den beslutning, som byrådet i Egedal Kommune er nået frem til omkring Stenløse Å.

På det seneste møde var der nemlig flertal for at arbejde videre med "Lokalplan 62" og "kommuneplantillæg 8", der giver mulighed for opførelsen af et regnvandsbassin ved Bækholmvej syd for Stenløse.

Det betyder, at vandselskabet Novafos nu kan lave en regnvandsledning under den nuværende Stenløse Å i stedet for at ændre å'ens forløb og føre den udenom byen.

Dermed har Hatla Johnsen og de øvrige medlemmer af "Bevar Stenløse Å" opnået en stor sejr i kampen for at beholde Stenløse Å.

"Denne beslutning er den vigtigste. Vi er mange, som i fire år har kæmpet for at undgå en rørlægning og omlægning af Stenløse Å. Det er meget glædeligt, at vores politikere har lyttet til os og set vigtigheden i at bevare bynært natur. Det er også det eneste rigtige, for i dagens Danmark nedlægger du ikke bare et åløb," siger Hatla Johnsen, der får opbakning fra Stig Bundgaard, der er formand for "Bevar Stenløse Å".

Ros til politikerne "Jeg kan kun sige yes, for det er lykkedes at bevare Stenløse Å i sin nuværende form, hvor den løber i dag. Der bliver den også i fremtiden, men der vil selvfølgelig være nogle ændringer," siger Stig Bundgaard i et Facebook-opslag, hvor han også takker politikerne i Egedal-byråd.

"Mange af vores politikere er vendt på en tallerken i denne sag. Om det er på grund af kommunalvalget, ved jeg ikke, men mange af dem kan nok se fornuften i at bevare en naturperle," siger Stig Bundgaard.

Selv om byrådet ikke har truffet beslutning om den såkaldte "paragraf 25 tilladelse" til klimasikringen af Stenløse By, så ser Hatla Johnsen optimistisk på det videre forløb.

"Nu skal vi i gang med at kæmpe for, at Novafos vil undersøge muligheden for at lave en regnvandsledning under vejnettet i stedet for under Stenløse Å. Vi hælder klart til, at der graves i vejnettet i stedet for under å'en. Jo mindre vi skal grave i å'en og dermed ødelægge naturen - jo bedre er det," siger Hatla Johnsen.