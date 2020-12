Fremtiden for Stenløse Å optager mange. Den skal nu ud i en høring hos borgerne.

Stenløse Å: Flertal for at sende rapport i høring

Efter en lang debat besluttede byrådet at sende en rapport om en klimatilpasningsplan for åen i høring

Egedal - 17. december 2020

Vandene var lige så delte om åen, som man kunne forvente på forhånd, da byrådet onsdag aften behandlede en indstilling om at sende en rapport om en klimatilpasningsplan for Stenløse Å i høring.

En sag, der blandt andet har som mål at reducere belastningen af Stenløse Å og at reducere risikoen for oversvømmelse i Stenløse by. Den har sat mange følelser i kog, blandt andet gennem flere læserbreve i Lokalavisen.

Novafos har i det der kaldes en miljøkonsekvensrapport fremlagt to forslag, som nu skal til debat blandt borgerne. Det ene lægger op til, at Stenløse Å føres øst om byen, så der etableres et bassin nord for byen og nye vandforbindelser, og regnvandsledningen lægges i åens gamle tracé.

Det andet, at regnvandsledningen graves en meter under bunden af Stenløse Å.

V: Lever op til krav Et flertal på 15 mod 5 besluttede på det virtuelle byrådsmøde at sende rapporten i høring. Men det skete først efter en meget lang debat.

"Denne her sag handler om, om vi kan sende miljøkonsekvensrapporten i høring", sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) indledningsvis, hvor han understregede at en endelig beslutning for ændringen af åen først skal træffes til maj næste år.

"Det er administrationens indstilling, at rapporten lever op til lovens krav. Jeg mener også det er vores demokratiske pligt at sende i høring."

Ib Sørensen (Soc.) fremhævede også, at det er vigtigt, at rapporten kommer ud i en "så bred høring som muligt", mens Bo Vesth (V) erkendte, at det er en kompliceret sag, der kræver en stor faglig viden for at forstå helt til bunds.

"Jeg besidder personligt ikke den viden der skal til, men administrationen vurderer, at kravene for rapporten er opfyldt, og derfor anbefaler jeg at sende den i 12 ugers høring."

Liste: Ikke fyldestgørende Et synspunkt, der blev delt af flertallet. Men fra Lokallisten Ny Egedal, SF og løsgængeren Jacob Loessl var man meget uenige, og havde flere kritiske bemærkninger. Helle Anna Elisabeth Nielsen fra Lokallisten mente ikke, at VVM-rapporten er fyldestgørende:

"Den lever ikke op til miljøafgrænsningen. Jeg synes folk skal høres, men i det rigtige", sagde hun og argumenterede for en ny vurdering af rapporten.

Jens Skov (SF) mente, at miljøkonsekvens-rapporten er mangelfuld:

"Novafos har undersøgt forsinkelser af regnvand, det blev de ellers bedt om i april 2019."

Jacob Loessl slog også til lyd for at sende rapporten tilbage:

"Vi har jo ikke travlt med det, det kan sagtens vente et halvt år mere."

Mindretals-udtalelser Som nævnt var det et flertal på 15, der stemte for administrationens indstilling, og det bestod af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, DF og Liberal Alliance. Mens Lokallisten Ny Egedal, SF og løsgængeren Jacob Loessl stemte imod.

Både Lokallisten og SF ønskede mindretalsudtalelser med. SF med en formulering om at rapporten "ikke er fyldestgørende nok i i forhold til alternative løsninger for forsinkelse af regnvand".

Lokallisten med en formulering om, at rapporten "ikke opfylder de lovmæssige krav".