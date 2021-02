Stenkaster smadrer biler i ly af natten

To bilejere fik sig en noget kedelig overraskelse i weekenden. For mellem lørdag klokken 23.00 og søndag klokken 07.30 blev der udøvet hærværk på en bil, som holdt parkeret på Rosendalvej i Stenløse.

Her var bilens bagrude og forrude blevet knust, formentlig med en brosten, som efterfølgende blev fundet i bilen, ligesom der også lå flere brosten ved siden af køretøjet. Bilens venstre sidespejl var ligeledes blevet ødelagt.

En anden bil, som havde holdt parkeret på Stenlillevej, var mellem lørdag klokken 17.00 og søndag klokken 10.00 blevet udsat for hærværk. Her var forruden knust, et sidespejl revet af, mens fronthjelmen var bulet efter stenkast og vinduesviskeren var blevet knækket.