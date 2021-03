Sten og sand til smådyr

På kommunens Facebook-side kan de se borgmester Karsten Søndergaard (V) og formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) inspirere til at lægge sten omkring et lille vandhul og lave stenhegn til glæde for både insekter og krybdyr som den snog, Bo Vesth efter eget udsagn er så heldig at have i sin have om sommeren.