Stedfortræder ind for syg Carina Buurskov

Egedal Byråd godkendte onsdag aften, at Venstres 1. suppleant Keld Stenlien indkaldes som stedfortræder for partiets sygemeldte byrådsmedlem Carina Buurskov.

»Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Carina Buurskov (V) er syg, og at sygdomsperioden begyndte omkring den 8. oktober 2020. Ud fra det oplyste konstaterer borgmesteren, at fraværet vil være af mindst en måneds varighed.«, står der i sagen.

Da længerevarende sygdom altid er lovligt forfald, er betingelserne for at indkalde stedfortræderen opfyldt, og efter godkendelsen indtog Keld Stenlien sin plads i byrådssalen.

Men han overtager ikke Carina Buurskovs hverv som formand for Familieudvalget. Venstres gruppe har oplyst, at den vil indstille at den hidtidige næstformand Rikke Mortensen (R) som midlertidig formand for Familieudvalget med Bo Vesth (V) som midlertidig næstformand.