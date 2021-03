En tidligere beboer på et bosted i Smørum står ved Retten i Hillerød tiltalt for forsøg på manddrab tilbage i maj måned. Retten i Hillerød Foto: Hans Jørgen Johansen

Stak nabo i halsen med steakkniv: 'Han spillede så smart, at han fortjente en omgang tæsk'

En beboer på et bosted var i maj måned tæt på at miste livet, da en medbeboer blandt andet stak ham i halsen med en steakkniv. Den formodede gerningsmand, der står tiltalt for forsøg på manddrab, har netop afgivet forklaring ved Retten i Hillerød.

Det var kulminationen på flere ugers irritation over naboen, der tilbage i maj måned fik en beboer på et bosted i Smørum for sindslidende og hjerneskadede til at angribe naboen med steakkniv. Det fortalte beboeren, der står tiltalt for drabsforsøg for voldshandlingen mod naboen, da han ved Retten i Hillerød i dag, fredag, afgav en kort forklaring om episoden.

"Han havde flere uger i træk ligget og råbt af stemmerne i sit hoved hver nat, så jeg ikke kunne sove. Og så spillede han så smart. Jeg tænkte, at han fortjente en omgang tæsk," fortalte den tiltalte blandt andet.

Var fuld og sur Den tiltalte ønskede kun at svare på sin forsvarsadvokats spørgsmål, og under sin forklaring berettede han blandt andet, at han den pågældende nat i maj måned 2020 havde siddet og drukket næsten en hel flaske vodka, mens han havde en Facetime-samtale med sin mor, hvor de blev uvenner. Da naboen samtidig begyndte at råbe fra værelset inde ved siden af, som denne havde gjort så mange nætter før, blev den tiltalte mand så vred, at han tog en steakkniv fra sit værelse og gik ind til naboen.

"Da jeg kom ind til ham, lå han og sov. Da han vågnede, stod jeg over hans seng, og han kiggede vredt på mig og sagde; 'hvad laver du her, din lille lort? Skrid med dig'. Og så blev jeg virkelig sur," fortalte den tiltalte og uddybede, at han efterfølgende gik ud i gården på bostedet og fandt en sten, som han kastede gennem naboens havedør, så han kunne komme ind igen.

Skøjtede rundt i blod Intentionen var, i følge den tiltalte, udelukkende at give naboen et par på hovedet. Han havde ikke intentioner om at bruge våben eller andre genstande, forklarede han. Alligevel endte han med at stikke sin nabo med kniv flere gange, herunder blandt andet i ryggen og brystet og i halsen, så naboen blev så medtaget, at han var i livsfare.

"Om det er en pistol eller en vase eller en kniv. Når man bliver sur, så bruger man, hvad man lige har i hånden," forklarede den tiltalte om, hvorfor han endte med at stikke sin nabo med steakkniven.

Han uddybede yderligere, at han efter to stik indså, at det han gjorde, var forkert, hvorfor han stoppede med at bruge kniven og i stedet tyede til at slå med knytnæver.

"Vi skøjtede rundt i hans blod. Der var så meget blod. Og efter jeg stak ham to gange, så var der noget oppe i mit hoved, der sagde stop," forklarede den tiltalte.

Efter at have lagt kniven fra sig, begyndte den tiltalte, efter eget udsagt, at slå naboen. Først da han, som han forklarede det, kom til sig selv igen, stoppede han volden.

Nægter sig skyldig Foruden at være tiltalt for at have forsøgt at slå sin medbeboer ihjel, er manden tiltalt for at have truet og udøvet vold mod personale af to omgange og at have truet en anden medbeboer i løbet af de godt to år, manden boede på bostedet.

Foruden at kunne erkende at have båret kniv tilbage i maj måned under knivoverfaldet, nægter den tiltalte sig skyldig i samtlige forhold. Han erkender, at han udøvede vold mod naboen, men ikke at det var med henblik på at slå ham ihjel.

Sagen er for Retten i Hillerød som en nævningesag og i løbet af sagens fire retsdage skal de tre juridiske dommere og otte nævninger tage stilling til især, hvorvidt der ved knivoverfaldet var tale om drabsforsøg eller grov vold alene.

Anklagemyndigheden går efter en anbringelsesdom på ubestemt tid.