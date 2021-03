Stak beboer på institution i halsen: Dømt for drabsforsøg

Den nu dømte mand er beskyttet af et navneforbud, og derfor kan sn.dk ikke på nuværende tidspunkt fortælle, hvilken institution de to beboere boede på.

Selve strafudmålingen bliver først afklaret senere i dag, men allerede i anklageskriftet tilkendegav anklagemyndigheden, at man gik efter en anbringelse i en sikret afdeling på en institution for personer med vidtgående psykiske handicaps.

En 20-årig beboer på en institution for - ofte domsanbragte - udviklingshæmmede og psykisk syge, er ved et nævningeting torsdag fundet skyldig i både drabsforsøg på en medbeboer, samt en lang række tilfælde af trusler mod personalet på stedet.

Erkendte overfald

En nat i maj måned sidste år var den den dømte blevet så fuld og vred over larm fra naboen, at han, ved at smadre et vindue til naboens terassedør, brød ind hos naboen og stak ham med en steakkniv, han havde taget med fra sit eget værelse.

" Om natten lå han og skreg af stemmerne i sit hoved, og jeg var bare så sur over, han råbte. Og i flere uger havde han bare spillet rigtig smart, så jeg tænkte, han fortjente nogle tæsk," forklarede den dømte og fortsatte:

"Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men jeg kan huske, jeg gik om i gården og fandt en brosten, som jeg smadrede vinduet i glasdøren med, så jeg kunne få fat i dørhåndtaget. Og da jeg kommer derind, så går jeg efter ham. Når man er sur, så bruger man, hvad man har. Og jeg har kniven i hånden, så det er den, jeg vælger at bruge. Men jeg var ikke ude på at slå ham ihjel."

Trods forklaringen om, at han ikke havde til hensigt at dræbe, blev den 20-årige dømt for drabsforsøg og ikke 'kun' for vold af særlig rå, farlig eller brutal vold.

Samtidig blev han dømt for en række tilfælde af vold og trusler mod beboere og ansatte på stedet.

Blandt andet gik han i april 2019 til angreb på en pædagogmedhjælper, hvor han både sparkede ham i hovedet og på kroppen, ligesom han forsøgte at tage halsgreb på medhjælperen, truede ham med et skarpt porcelænsskår.

En medbeboer truede han blandt andet med, at han ville få et par kugler for panden inden for fjorten dage.

Et halvt år senere pressede han en kniv mod en kvindelig ansats mave og truede med at dræbe hende.