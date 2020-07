Se billedserie Huset på Hvedevej udbrændte. Foto: Allan Nørregaard

Stak af fra psykiatrisk hospital og satte ild til sine forældres hus

Egedal - 21. juli 2020 kl. 14:29 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er hans forældres hus på Hvedevej i Smørum, en 48-årig mand mandag blev anholdt og sigtet for at have sat ild til.

Det oplyser Michael Qvist, der var anklager ved tirsdagens grundlovsforhør, hvor den 48-årige blev varetægtsfængslet in absentia, fordi han er indlagt, så han ikke kunne være til stede.

Ifølge anklageren er forhistorien den, at forældrene kontaktede Nordsjællands Politi og fortalte, at de var bekymrede for deres søn. Da politiet tog ud til sønnen, blev han indlagt på psykiatrisk hospital i Ballerup, men mandag ved frokosttid truede han to hospitalsansatte til at lade sig gå.

På parkeringspladsen ved hospitalet truede han et ægtepar til at udlevere nøglerne til deres bil og kørte væk i den.

- Han kører ud til forældrenes hus, og sætter ild til huset, siger Michael Qvist.

Huset udbrændte, men heldigvis kom ingen mennesker til skade ved branden, og kort efter blev den 48-årige mand anholdt i nærheden.

Tirsdag blev han sigtet for trusler efter straffelovens paragraf 266 for at have truet både sine forældre, hospitalsansatte og ægteparret med bilen. Desuden er han sigtet for brandstiftelse.

Her blev han fremstillet og varetægtsfængslet in absentia i 14 dage.

- Så han skal genfremstilles, når han bliver frisk nok til at møde i retten, siger anklageren.

