Stafet for Livet Egedal byder normalt på stærkt sammenhold i kampen mod kræft, men i online 2020-udgaven kommer holdene til at kæmpe sammen - hver for sig. Foto: Casper Suk Thorlacius

Stafet for livet rykker online

Den 13.-14. juni skulle der som sædvanlig have været masser af livsbekræftende aktiviteter i og ved Smørum Kulturhus, når den 8. udgave af Stafet for Livet - Egedal løber af stablen. Stafetten, der varer 24 timer fra lørdag formiddag til søndag formiddag, gennemføres også, men på grund af Corona-krisen og risiko for smitte med Covid-19 har arrangørerne besluttet, at 2020-stafetten bliver en 100 procent online begivenhed.

