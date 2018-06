Se billedserie Bagerst fra venstre ses Amalie, Aske, Mikkel og Jonathan. Forrest Nichlas og Magnus, som alle var en del af Team Løvehjerte, som støtter deres fælles ven, Valdemar, i hans kamp mmod leukæmi. Foto: Casper Suk Thorlacius

Stafet fik uventet stor succes

Egedal - 11. juni 2018 kl. 05:38 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om styregruppen bag dette års Stafet For Livet i Egedal Kommune, som blev afholdt denne weekend ved Smørum Kulturhus, har måtte klare sig uden formand og med en lang række nye frivillige, var status søndag formiddag alligevel, at deltagelsen ved stafetten havde været overvældende stor, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi slog nærmest flikflak rundt på pladsen, da vi hørte det samlede tal, siger PR-ansvarlig for Stafetten, Janne Friis Bitsch-Lavridsen.

Ved dette års udgave af stafetten deltog i alt 508 personer i kampen mod kræft. Sidste år lød det tal på 496, og at det tal i år skulle være højere lå ikke i kortene for bare nogle måneder siden, hvor stafetten var ved at blive aflyst på grund af mangel på både en formand og frivillige.

- Set i det lys kan man kun kalde det en succes, at der har været så mange med i år. Det er virkelig flot, og der har simpelthen været sådan en fantastisk stemning både lørdag og søndag, siger Janne Friis Bitsch-Lavridsen og tilføjer:

- Det er klart, at det har været vanskeligt at arbejde uden en formand, men alle de frivillige har virkelig taget et stort ansvar, og det er kun derfor, det er lykkes at lave en stafet igen i år.

Blandt de mange, som havde valgt at bruge en weekend på at støtte op om kampen mod kræft, var en stribe elever fra 5. klasse på Balsmoseskolen og deres forældre. De var til stede for at støtte deres meget afholdte klassekammerat Valdemar, som kæmper for at blive helbredt for leukæmi - en kamp som han bestemt ikke kæmper alene.

- At være med til sådan en dag sætter tingene i perspektiv. Man glemmer alt om de nyeste iPhones og andre småproblemer, fordi Valdemar bare betyder så meget mere for os, siger Jonathan, som er én af Valdemars nære venner og har støttet ham igennem hele forløbet.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag den 11. juni.