Spyttede på pige der kom for tæt på i butik

Det oplyser Nordsjællands Politi i sit uddrag af døgnrapporten. Ifølge den var baggrunden for episoden, at den unge ville kvinde passere den ældre kvinde for at hente en flaske vand i forretningens køleskab. Det fik den ældre kvinde til at skælde ud, da hun mente, at den 17-årige dermed overtrådte Covid-retningslinjerne.