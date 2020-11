Sprængfarligt æter efterladt på genbrugsstation

Sprængstofeksperter fra EOD, samt ambulance og redningsmandskab rykkede mandag formiddag ud til genbrugsstationen i Stenløse i Nordsjælland.

Personalet på genbrugsstationen havde opdaget, at en person havde efterladt noget æter. Det viste sig at æteren var krystalliseret, hvilket betyder, at den kan sprænge i luften.

Ingen person kom til skade i forbindelse med opgaven.