Spisevenner skal få maden til at glide lettere ned på plejehjem

- Måltider er en vigtig del af hverdagen på vores plejehjem, og det at have en ressourcefuld person til at spise med og bidrage til den gode stemning er den lille ting, der på sigt kan vise sig at gøre den store forskel for vores beboere. Det glæder mig derfor meget, at projektet kan sætte ekstraordinært fokus på området i lige linje med vores strategi for borgere i udsatte positioner, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) i pressemeddelelsen.