Vivi Iversen og elever i 4. klasse på Ganløse Skole kigger på de melorme, der senere skal indgå i et måltid. Pressefoto

Spis en melorm og dyrk urter i en mørk kælder

Skolen er nemlig en af fire skoler i Danmark, der er med i det EU-finansierede projekt 'Sense, Science @ the Magic of Food'. Målet er, at flere elever skal vælge de naturfaglige uddannelser, når de oplever, hvad de kan bruges til.