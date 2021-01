Verdens længste snobrød er en af de resultater, der blev skabt i 2020 i FDF Stenløse-Veksø.

Spejderne går ind i 2021 med nye kræfter

FDF Stenløse-Veksø sætter turbo på aktiviteterne takket være en entusiastisk forældregruppe

Egedal - 16. januar 2021 kl. 09:07 Af Anne Lønstrup

Nye kræfter er stemplet ind i det frivillige arbejde i FDF Stenløse-Veksø.

Da der forleden var årsmøde, kunne en del af mødedeltagerne ganske vist kun følge mødet via computerskærmen, men det hæmmede ikke opbakningen. Ifølge formand for kredsen igennem ti år, Lars Falk Hansen, var mødet rigtig godt besøgt, og der er planer om mange nye aktiviteter i 2021.

"Flere forældre på årsmødet tilbød at deltage i det fremadrettede lederarbejde i kredsen. Dermed kan vi lave endnu flere og bedre aktiviteter i FDF, og vi kan også frigive lidt tid til nogle af de garvede lederkræfter, der igennem 20 år har gjort et kæmpe arbejde," siger han.

Entusiasme smitter

Lars Falk Hansen mener, at den gode tilslutning skyldes, at FDF's forældregruppe lige nu har flere meget entusiastiske medlemmer:

"Det har nogle gange været svært at finde frivillige ledere. For det er ikke altid, at forældre er villige til at brug den tid, der skal til. Men entusiasmen har bredt sig fra forælder til forælder, og det er kanon, når det sker. Fremover vil FDF Stenløse-Veksø derfor være godt rustet til at give børnene nogle rigtig gode naturoplevelser," siger Lars Falk Hansen.

Han glæder sig over fornyelse i bestyrelsen, hvor fire nye er valgt ind, og hvor der nu også bliver flere kræfter til det at udføre det administrative arbejde.

Ifølge Lars Falk Hansen er flere af forældrene tilflyttere, som har haft en baggrund i FDF.

"Jeg tror, vi har ramt en forældregruppe, som er interesseret i friluftsliv og i at følge deres børn. Når man er med til sådan noget her, ser man en helt anden side af sit barn. Børnene kan jo generelt meget mere, end forældrene tror."

Hygge, latter og samtale

FDF er folkekirkens ungdomsorganisation, og den laver ifølge Lars Falk Hansen det samme som spejderne.

"Vi arbejder på at gøre ungerne selvstændige, at give dem oplevelser og at lære dem at tage vare på sig selv, naturen og hinanden. De klassiske dyder som at binde knob, tænde bål og behandle værktøj såsom kniv og økse lærer de også. Men modsat spejderne deler vi børnene op i klasser, så de er på alder med hinanden, og hver klasse har en voksen leder," siger han.

Kernen i det hele er fællesskabet.

"Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner, er vigtigt for os. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, og det præger den måde, vi er sammen på," slutter han.