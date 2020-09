Spejderne får 120.000 til skur og forbedringer

Ganløse-spejderne Ebbe Skjalmssøn under Det Danske Spejderkorps kan godt begynde at glæde sig.

På mandagens møde i Kultur- og Erhvervsudvalget var politikerne nemlig ikke længe om at bevilge 120.000 kroner, så spejderne kan få et skur til opbevaring af deres mest anvendte materiel på deres nye sted Viggatorp 8. Bevillingen skal også dække andre udgifter i forbindelse med flytningen fra Liselund i Ganløse, og forvaltningen forventer, at beløbet kan dække både skuret, flytning af et raftestativ eller etablering af et nyt samt omlægning af grusindkørslen til en kiss and ride for at afhjælpe trafikale problemer. Og hvis spejderne vil lægge frivillig arbejdskraft i det, kan pengene måske også række til et shelter.