Spejdere klar til salg af julemærke og kort

Siden starten for mere end 30 år siden er julemærket blevet tegnet af grafiker og tegner, Ole Bjørn Andersen med motiver af bygninger i Ølstykke. I 2018 udkom det sidste julemærke i det kendte frimærkelayout, og fra 2019 udkommer julemærket som til/fra kort med et lokalt foto i stedet for en tegning.

Flere af de bygninger, der i årenes løb er blevet gengivet, eksisterer ikke længere i dag, så man kan sige at Ølstykke julemærke, ud over at være et samlerobjekt for mange og et uvurderligt økonomisk tilskud til hundredvis af børn og unges spejderoplevelser, også er et historisk arkiv over Ølstykkes historie og udvikling. Motivet for årets julemærke er Ølstykke Spejdernes nye bålhytte, som er opført med støtte fra Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea Fonden, Lions Club i Stenløse-Veksø, Egedal Kommune, Tømrermester Hans-Jørgen Langhoff og hustru Grethe Langhoffs Fond samt Dansk Ungdoms Fællesråd.