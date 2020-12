Spejdere: Udskyd salget af Liselund

Ganløse-spejderne fra Ebbe Skjalmssøn vil gerne have byrådet til at vente med at sælge Liselund. Det fremgår af et åbent brev til byrådet fra gruppeleder Bo Brøndum, der gør status over året efter, at byrådet besluttede, at spejderne skulle flytte fra Liselund.