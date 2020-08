Spændt før race i Italien

»Jonathan Weywadt er i gang med sin anden fulde sæson i international OK Junior i det engelske Forza Racing-team. Jonathan har igennem sidste sæson testet og kørt løb på alle banerne i FIA Karting Academy Trophy-kalenderen, og vi forventer derfor, at han har et fremragende udgangspunkt for at levere solide resultater for Danmark i serien«, begrunder DASU ifølge en nyhedsmail fra Jonathans team.