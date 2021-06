Hvis børn mister, er det vigtigt, at skolen ved, hvordan den skal tage hånd om dem. Foto: Hans Jørgen Johansen

Sorggrupper til børn på skolerne

Egedal - 23. juni 2021 kl. 05:12 Kontakt redaktionen

Når børn i skolealderen mister en forælder eller søskende, eller oplever alvorlig sygdom i hjemmet, er det vigtigt, at skolen har kompetencer til at understøtte barnet i den voldsomme situation, barnet kan stå i, men lærere og pædagoger er ikke fra start, uddannet til at håndtere børn i sorg eller krise. Det vil Egedal Kommune nu gøre noget ved i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Børn reagerer jo meget forskelligt, og vi ved, at der hvert år er 26.000 børn, hvis mor eller far bliver indlagt med en livstruende sygdom. Det svarer til, at 80-100 børn i skolealderen i Egedal, hvert år oplever alvorlig sygdom tæt på. Vi kan se, at der er brug for at få greb om det hurtigt og tæt på skolen, så sorgen ikke udvikler sig til ensomhed, depression og lignende, siger Lone Kvist, der er centerchef for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune.

Derfor vil Egedal Kommune oprette sorggrupper i skolerne i løbet af skoleåret 2021-2022. De medarbejdere, der skal være drivkraften i at rådgive kollegaer og understøtte arbejde med sorggrupperne, skal igennem et kursus-forløb, så de bliver i stand til at genkende de problematikker som børnene står i, oplyser den.

- Når vores elever oplever sygdom eller dødsfald i familien ved vi, at de ofte føler sig ensomme, anderledes end deres klassekammerater. De kan reagere med for eksempel vrede og kan have svært ved at koncentrere sig i skolen. Det er enormt vigtigt, at skolerne har kompetencerne til at gribe børnene i deres reaktioner i hverdagen. Børnene skal have adgang til et fællesskab, hvor de kan møde andre børn med samme erfaringer, hvor de kan dele tanker, følelser og minder, siger Lone Kvist fra kommunen, der hurtigt greb bolden, da den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse henvendte sig for at høre om et samarbejde om sorggrupper var muligt. Derfor glæder den lokale for formand for Kræftens Bekæmpelse Egedal Lisbeth Bjørn Hornemann sig over initiativet.

- Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de børn, der oplever sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Vi er meget optaget af, at ikke kun børn, som er pårørende til kræftsyge, får hjælp, men at alle børn får hjælp til at håndtere deres sorg ved dødsfald eller alvorlig sygdom. Så det er rigtig godt nyt for Egedals børn og deres familier, at de nu kan få nogen på deres skole, som de kan tale med, hvis de har brug for det, siger formand Lisbeth Bjørn Hornemann i pressemeddelelsen.