Til en start bliver der slået en del huller i luften, så spørgsmålet er, om armene bliver trætte, før kurven med træningsbolde bliver tømt. Foto: Jeppe Lodberg

Sommerferiegolf

Egedal - 06. juli 2020 kl. 18:54 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om en ny Tiger Woods eller Thomas Bjørn blev »født« mandag formiddag i Værebro Golfklub er nok tvivlsomt. Dertil var de 16 skolebørn, der havde fået plads på Egedal Kommunes sommerferie-tilbud om en introduktionsdag med kølle og putter i hånd, nok en kende for gamle.

- De fleste rigtigt gode professionelle spillere er nok startet, når de er to-tre år. Tiger Woods var i hvert fald kun to, siger Nick Jensen, der nu selv er nået at blive ganske ferm, selv om han først startede, da han var 12.

Nu er han en af de to professionelle golftrænere i Værebro Golfklub, og denne mandag er han chefunderviser, mens formanden for klubbens juniorudvalg, Peter Hervø, er praktisk gris og stiller den bane op, som dagens kursister skal prøve kræfter med, når de lige har varmet op med en gang golf-rundbold samt har været omkring putter-green og driving range for at blive lidt mere dus med køllerne.

- I mine øjne kan de starte, så snart de kan gå. Golf er jo en sjov aktivitet, børnene får rørt sig og får et fællesskab. Og så kan de spille med og konkurrerer mod hinanden på tværs af alder og niveau på grund af handicap-systemet.

- For de helt små er det selvfølgelig meget leg, men der bliver de så også fortrolige med udstyret, og så er det om hurtigst muligt at få dem ud på banen, for det er dér, det er sjovest, siger Peter Hervø og har en fornemmelse af, at det ikke er en opfattelse, han står alene med.

I år er der kommet »cirka ti« nye medlemmer til i klubbens juniorafdeling, så der i alt er tre dusin unge golfere i alderen fem-18 år.

- Og der er altid plads til flere, siger han og træner Nick Jensen bekræfter:

- Vi kan altid skalere op, for vi har masser af plads og også tid, for de voksne spiller som regel på andre tidspunkter.

Og Peter Hervø er godt i gang med at forsøge at hverve. Mandagens sommerferie-aktivitet - der var udsolgt i løbet af kun halvandet døgn - er ét tiltag. Et andet er at fange de unge, når de ikke har sommerferie:

- Vi vil gerne prøve at lave et samarbejde med skolerne. Det kan være, at de har lyst til at komme ud og afholde en idrætstime herude, eller måske et fem ugers forløb. Vi er åbne for det meste, og der var da også en enkelt skole, der henvendte sig, men så kom coronaen, og nu er det så ferie. Men jeg håber da, det bliver aktuelt, når skolerne starter op igen, siger han.