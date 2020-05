- Vi har holdt fast i planlægningen af feriesjov på trods af Corona. Faktisk netop på grund af de seneste måneders restriktioner er det i år blevet ekstra vigtigt for os at bidrage til, at vores børn får en god sommer, siger Charlotte Haagendrup (K), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.

Sommerferieaktiviteter trods corona

- Vi har holdt fast i planlægningen af feriesjov på trods af Corona. Faktisk netop på grund af de seneste måneders restriktioner er det i år blevet ekstra vigtigt for os at bidrage til, at vores børn får en god sommer. Jeg ved, at mange børn og unge har savnet deres kammerater og det at lave noget sjovt og aktivt sammen. Vi tilbyder derfor ekstra mange aktiviteter i sommerferien, så vi kan fylde det sociale underskud op, som mange føler. At have en aktiv hverdag i et fællesskab er vigtigt for vores børn og unge, og derfor er sommerferieaktiviteter et vigtigt tilbud til de egedalske skoleelever, siger Charlotte Haagendrup (K), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.