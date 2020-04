Solidt regnskab for 2019 godkendt

- Vi er kommet godt gennem 2019 og står med et godt afsæt for fremtiden. Og det er godt, for vi står lige nu og her med en række ubekendte, som kan komme til at gøre indhug i kommunens økonomi. Blandt andet udgifter til Covid-19-foranstaltninger og en udligningsreform, der endnu ikke er faldet på plads, men bestemt ikke peger i vores retning. Med det solide regnskabsresultat har vi forberedt os bedst muligt på at kunne fastholde den gode udvikling på velfærdsområder, som f.eks. undervisning, børnepasning og ældrepleje de kommende år. Det gør det både attraktivt at bo og drive erhverv i kommunen og sikrer, at vi kan stræbe efter at leve op til ambitionen om at skabe rammerne for verdens bedste hverdag, sigerr borgmester Karsten Søndergaard i pressemeddelelelsen.