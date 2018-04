Se billedserie Helle Thiel (t.v.) og Gitte Thiel Morbech (t.h.) holder den 6. maj et velgørende børneloppelmarked i Stenløse Kulturhus for at samle penge ind til Børnecancerfonden. Foto: Annemette Jensen

Søstre vil hjælpe kræftbørn med loppemarked

Egedal - 16. april 2018

De to Egedal-søstre Helle Thiels og Gitte Thiel Morbech holder den 6. maj et børneloppemarked, hvor alle pengene går til Børnecancerfonden for at hjælpe børn med kræft, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ideen til indsamlingen har de fået fra en kendt realityserie.

- Det lyder måske fjollet, men det startede med, da vi så »Familien fra Bryggen«, hvor Linses datter, Geggo, gjorde det samme, og uafhængigt af hinanden, tænkte vi så, at det må vi da også kunne gøre. Og Børnecancerfonden vil vi gerne hjælpe, fordi ikke får nogen støtte ud over folks donationer, så har brug for det, siger Helle Thiel og tilføjer:

- Vi kan faktisk ikke forestille os at hjælpe andre, for det er noget, der står vores hjerte mere nære, siger hun.

Idéen har vist sig at være rigtig god, for det er væltet ind med alverdens donationer med børnerelateret ting til både Helle Thiel og Gitte Thiel Morbech.

- Folk har virkelig været positive, og vi har modtaget meget mere, end vi regnede på. På et tidspunkt var min stue fyldt halvt op med børneting, som folk har doneret, siger Helle Thiel, der fortæller, at søstrene lige nu har i alt 50 kasser og flere sække fyldt med legetøj, tøj og alt muligt andet til børn, som er klar til at blive solgt på det kommende loppemarked.

Om tre uger går det så løs, hvor der er lagt op til en festlig søndag i Stenløse Kulturhus, når børneloppemarkedet afholdes. Der vil både være trylleri, når tryllekunstneren Daniel Thomsen fra »Danmark har talent« optræder, youtuberen Futte skriver autografer, og sangerinderne Maria Kjær og Emilie Fjelsted spiller koncerter.

Det velgørende ørneloppemarked finder sted klokken 11-16 i Stenløse Kulturhus på Rådhustorvet 2.

