Søstre samlede ind til kræftramte børn

Søndag var der mulighed for at gøre en god handel og en god gerning på samme tid i Stenløse Kulturhus. Her havde søstrene Helle Thiel fra Stenløse og Gitte Thiel Morbech fra Ølstykke arrangeret et børneloppemarked til fordel for Børnecancerfonden. Gennem flere måneder har de samlet børnetøj, legetøj, spil og andre børnerelaterede ting for at støtte arbejde med kræftramte børn, og søndag skulle de sælges.