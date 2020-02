Sørøverskydning ramte plet

Der er blevet løbet, kravlet over og under og brugt masser af »krudt« mandag, tirsdag og onsdag i vinterferien, hvor Ølstykke Skytteforening tilbød »Sørøverskydning« på Bækkegårdsskolen.

Her skulle børnene først løbe igennem en forhindringsbane og slutte af med at skyde til måls med såkaldte IR-våben, der skyder med laser, og onsdag formiddag glædede David Buchholdt sig over, at der indtil da havde været omkring 120 stykker igennem.